Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Binic-Étables-sur-Mer Une visite guidée retraçant l’histoire du site archéologique des Bernains. Site stratégique surplombant la mer et offrant un magnifique panorama sur la baie. Le départ à lieu à 18h au quartier de Querré pour une visite de 2 heures.

Le nombre de participants étant limité, une inscription préalable est obligatoire. Tarif = 4 € (billetterie au musée). dernière mise à jour : 2021-08-09 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

