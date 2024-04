Visite guidée du site archéologique de Tintignac Naves, mardi 23 juillet 2024.

Le site archéologique de Tintignac est un site majeur pour la compréhension de la civilisation gauloise et gallo-romaine. Depuis 2004 et la découverte du fameux carnyx, une trompette de guerre gauloise, le site passionne les archéologues du monde entier. Le plus la possibilité de découvrir le site à différentes époques grâce à la technologie de la réalité augmentée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 14:30:00

fin : 2024-07-23

site archéologique de Tintignac

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine tourisme@tulle-en-correze.com

