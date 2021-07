Iffendic Site médiéval de Boutavent Iffendic, Ille-et-Vilaine Visite guidée du site archéologique de Boutavent Site médiéval de Boutavent Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Situé sur un éperon rocheux dominant la forêt de Paimpont, au cœur de Brocéliande, le site de l’ancien château médiéval de Boutavent s’étend sur plus de deux hectares, à 6 km au sud du bourg d’Iffendic, à l’ouest de Rennes. C’est un site archéologique et naturel remarquable. Les premiers textes signalant le château datent du début du 13e siècle. Le mobilier découvert confirme l’occupation la plus ancienne à la fin du 12e siècle. Les éléments d’architecture mis au jour : tours et ouvertures, permettent d’estimer une datation de la première moitié du 13e siècle, voire de la fin du 12e siècle. Du 13e au 14e siècle, le château appartient aux seigneurs de Gaël-Montfort. Le site est probablement occupé jusqu’au 14e siècle voire 15e siècle puis abandonné au profit de la nouvelle cité fortifiée de Montfort. Les documents d’archives signalent que le site est déjà en ruines au 16e siècle et sert de carrière de pierres. Boutavent abrite les ruines d’un ancien château médiéval. Le site fait l’objet de fouilles archéologiques depuis 2015, ce qui permet de mieux comprendre sa physionomie et son histoire. Site médiéval de Boutavent Boutavent 35750 Iffendic Iffendic Ille-et-Vilaine

