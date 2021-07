Loulle Loulle Jura, Loulle Visite guidée du site à piste de dinosaures Loulle Loulle Catégories d’évènement: Jura

Loulle

Visite guidée du site à piste de dinosaures Loulle, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Loulle. Visite guidée du site à piste de dinosaures 2021-07-08 – 2021-07-08

Loulle Jura Loulle 4.5 4.5 EUR Visite guidée les mardis et jeudis à 10h30 du 1er juillet au 12 août. info@cnjtourisme.fr +33 3 84 52 43 67 Visite guidée les mardis et jeudis à 10h30 du 1er juillet au 12 août. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Loulle Étiquettes évènement : Autres Lieu Loulle Adresse Ville Loulle lieuville 46.71361#5.89027