L’escale ferroviaire est l’entité en charge de la réalisation des missions suivantes : • coordination de la circulation des trains de voyageurs et de marchandise (aiguillage, signalisation, protection des voies… • protection du personnel sur les voies, alerte… • régulation du trafic En gare, les agents sont également responsables des conditions de départ du train. Ils lancent l’ordre de départ en fonction de la planification. En contact avec le public, ils informent et orientent les voyageurs. Pendant 30 mn, les visiteurs pourront découvrir l’escale de Caen : ils pourront notamment découvrir les métiers de chef d’escale et Responsable Information Gare. 12 créneaux de visite (30 mn de visite) : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 (groupes de 4 pers)

Groupes de 4 personnes. Carte d’identité en cours de validité obligatoire pour la visite + ouverture des sacs (Vigipirate). Age minimum 8 ans accompagné d’un responsable majeur.

Visite guidée de l’escale de Caen : les visiteurs pourront notamment découvrir les métiers de chef d’escale et Responsable Information Gare. Gare SNCF de Caen 15 place de la gare, 14000 Caen Caen Calvados

