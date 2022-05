Visite guidée du sentier viticole d’Eguisheim Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

A partir de la fin mai, les viticulteurs d'Eguisheim, à tour de rôle, mènent les touristes vers les coteaux du Eichberg et du Pfersigberg. Sur le sentier jalonné de panneaux explicatifs, le vigneron fera des haltes, narrant la taille en hiver, la floraison, le relevage et le rognage, les vendanges en fin d'été, les travaux dans les chais puis l'embouteillage. Après la randonnée (il faudra être bien chaussé), le viticulteur guide les participants vers son caveau pour une dégustation commentée. Susceptible d'être annulée en cas de vendanges. Les vignerons partagent avec vous leur passion pour leur terroir au travers des 2 Grands Crus d'Eguisheim. Balade explicative dans le vignoble puis visite de cave et dégustation… Les Vins d'Alsace n'auront plus de secret pour vous !

