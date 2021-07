Visite guidée du sentier sylvicole d’Orgelet Orgelet, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Orgelet.

Visite guidée du sentier sylvicole d’Orgelet 2021-07-21 – 2021-07-21

Orgelet Jura

De 9h30 à 11h30, sur un parcours de 2km, découvrez le sentier sylvicole d’Orgelet, avec des commentaires sur les arbres, dont le fameux Pin Président, et la faune et flore et quelques anecdotes historiques en compagnie d’un ancien garde-forestier et de M. Gay, de l’association «Les Amis du Lac de Vouglans».

Dégustation de produits locaux en fin de visite.

Inscription auprès de l’office de tourisme.

