Bergheim Bergheim Bergheim, Haut-Rhin Visite guidée du sentier “sur les traces du patrimoine disparu” Bergheim Bergheim Catégories d’évènement: Bergheim

Haut-Rhin

Visite guidée du sentier “sur les traces du patrimoine disparu” Bergheim, 6 août 2021, Bergheim. Visite guidée du sentier “sur les traces du patrimoine disparu” 2021-08-06 – 2021-08-06

Bergheim Haut-Rhin Suivez Claude WELSCHINGER sur le sentier d’interprétation “sur les traces du patrimoine disparu” à Bergheim! Un moment privilégié chargé d’histoire! Suivez Claude WELSCHINGER sur le sentier d’interprétation “sur les traces du patrimoine disparu” à Bergheim! Un moment privilégié chargé d’histoire! +33 3 89 73 63 01 Suivez Claude WELSCHINGER sur le sentier d’interprétation “sur les traces du patrimoine disparu” à Bergheim! Un moment privilégié chargé d’histoire! dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bergheim, Haut-Rhin Autres Lieu Bergheim Adresse Ville Bergheim lieuville 48.20592#7.36136