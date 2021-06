Pfaffenheim Pfaffenheim Haut-Rhin, Pfaffenheim Visite guidée du sentier des sanctuaires Pfaffenheim Pfaffenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Pfaffenheim Haut-Rhin Historique du village et du vignoble, références historiques, initiation à la géométrie sacrée à la Chapelle Saint-Léonard et lecture du paysage. Visites sur inscriptions. Découverte commentée du village et de son vignoble, jusqu'à la Chapelle Saint-Léonard. Sur inscription.

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Pfaffenheim Autres Lieu Pfaffenheim Adresse Ville Pfaffenheim lieuville 47.98426#7.28616