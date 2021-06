Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Visite Guidée du second tronçon de la Boucle Verte Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Visite Guidée du second tronçon de la Boucle Verte Saint-Étienne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Étienne. Visite Guidée du second tronçon de la Boucle Verte 2021-06-19 – 2021-06-19

Saint-Étienne Loire EUR Du puits Couriot à Centre-Deux, petite balade offrant aux visiteurs différents points de vue sur la ville. Vous apprécierez ce circuit hors des sentiers battus.



Prévoir des chaussures adaptées. Du puits Couriot à Centre-Deux, petite balade offrant aux visiteurs différents points de vue sur la ville. Vous apprécierez ce circuit hors des sentiers battus.



Prévoir des chaussures adaptées.

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Ville Saint-Étienne lieuville 45.43713#4.39293