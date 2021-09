Sélestat FRAC Alsace Bas-Rhin, Sélestat Visite guidée du « Schatz & Jardin » de Steiner & Lenzlinger FRAC Alsace Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Découvrez le nouveau jardin du FRAC Alsace conçu par les artistes suisses Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger. « Dans le sol du jardin, repose un trésor préservant un secret collectif pour les 10 années à venir. Constitué de 275 trésors déposés par autant de personnes, il sera déterré puis présenté au public en 2031. Dans l’intervalle, le jardin aura le temps de s’ensauvager et de développer sa propre dynamique et biodiversité, car le vrai trésor c’est la vie dans le sol. Laissons-nous surprendre par ce que ces 10 années feront du jardin, des trésors et de nous tous ! Les hommes ne savent pas qu’ils sont aussi des oiseaux ! »

Gratuit. Entrée libre. Départ des visites guidées : toutes les heures, de 14h à 18h. Fermeture du FRAC à 19h.

