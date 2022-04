Visite guidée du Sanctuaire de Lourdes Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Cité mariale de renommée mondiale, Lourdes accueille chaque année des millions de visiteurs. Votre guide vous relatera l’histoire de Bernadette Soubirous et du sanctuaire à travers l’architecture des basiliques avec, pour point d’orgue, celle de Saint Pie X d’une capacité de 25.000 places. Au cours de votre visite, vous découvrirez également la grotte des apparitions, les fontaines où chacun peut boire l’eau de la source ainsi que les piscines. Cette prestation, d’une durée de deux heures, n’est pas à vocation religieuse. Elle est ouverte à tous, dans le respect des croyances de chacun. Grâce aux explications de votre guide, après la visite, vous aurez la possibilité de brûler un cierge, de vous confesser, d’assister à une messe et de participer à la procession aux flambeaux en haute saison. Visites guidées sur réservation uniquement, du 26 au 29 mai 2022. Départ à 10h devant le magasin “Nations Catholiques” au 21 place Monseigneur Laurence. Durée : 2h Tarif : 25€ Billetterie en vente prochainement à l’Office du Tourisme ou via les coordonnées ci-dessous. pyrenespirit@gmail.com +33 7 83 29 60 39 LOURDES 21 place Monseigneur Laurence Lourdes

