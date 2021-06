Varennes-Vauzelles Rucher-École de la Plaine Nièvre, Varennes-Vauzelles Visite guidée du rucher de l’école de la Plaine Rucher-École de la Plaine Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Visite guidée du rucher de l’école de la Plaine Rucher-École de la Plaine, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Varennes-Vauzelles. Visite guidée du rucher de l’école de la Plaine

Rucher-École de la Plaine, le dimanche 19 septembre à 10:00

Découvrez le fabuleux travail des abeilles pour fabriquer le miel mais aussi leur importance dans la mission de pollinisation des plantes et des cultures.

Entrée libre

Le Syndicat d’Apiculture Nivernais-Morvan vous invite à découvrir son rucher-école de la Plaine. Rucher-École de la Plaine 11 route de la Plaine, 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Rucher-École de la Plaine Adresse 11 route de la Plaine, 58640 Varennes-Vauzelles Ville Varennes-Vauzelles lieuville Rucher-École de la Plaine Varennes-Vauzelles