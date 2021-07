Maraussan Château de Perdiguier Hérault, Maraussan Visite guidée « Du roi de Fer à la Révolution » Château de Perdiguier Maraussan Catégories d’évènement: Hérault

Maraussan

Visite guidée « Du roi de Fer à la Révolution » Château de Perdiguier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Maraussan. Visite guidée « Du roi de Fer à la Révolution »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Perdiguier

Depuis les extérieurs (avant-cour, cour d’honneur) jusqu’à l’ancienne chapelle et les fresques de la tour sud-ouest, le parcours fait revivre la chronologie des évènements qui ont jalonné l’histoire du château de Perdiguier, du XIIIe siècle jusqu’à la Révolution française. La visite se poursuit au chai par une dégustation des vins et une découverte des productions du domaine : miels, plantes aromatiques. Parcours historique, visite commentée des extérieurs, de la salle des fresques et du chai. Château de Perdiguier Route de Tabarka, 34370, Maraussan Maraussan Domaine de Perdiguier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Maraussan Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Perdiguier Adresse Route de Tabarka, 34370, Maraussan Ville Maraussan lieuville Château de Perdiguier Maraussan