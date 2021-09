Chazilly Réservoir de Chazilly Chazilly, Côte-d'Or Visite guidée du réservoir de Chazilly Réservoir de Chazilly Chazilly Catégories d’évènement: Chazilly

Partez avec Esther, guide du Pays d’Art et d’Histoire Auxois Morvan, à la découverte du réservoir de Chazilly. Notre guide conférencière vous expliquera le fonctionnement de ce bassin de retenue qui alimente le canal de Bourgogne et vous parlera également de la biodiversité variée qui peuple cet ouvrage hydraulique titanesque encré dans le paysage et qui a récemment été restauré. Sur réservation à l’Office de tourisme 03 80 90 77 36

5 € par adulte – 2.50 € par enfant (6-16 ans) – gratuit – de 6 ans

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

