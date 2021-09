Boulogne-sur-Mer remparts de Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Visite guidée du rempart et du château remparts de Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Construit au XIII siècle par Philippe Hurepel, Comte de Boulogne, le château repose partiellement sur les fortifications romaines du IV siècle. Celui-ci est le point de départ d’une déambulation sur les remparts qui permet de découvrir l’enceinte urbaine sous un autre angle. déambulation sur les remparts qui permet de découvrir l’enceinte urbaine sous un autre angle. remparts de Boulogne sur Mer boulevard Eurvin Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

