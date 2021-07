Paris Conservatoire national des arts et métiers Paris Visite guidée du réfectoire des moines du Prieuré Saint-Martin des Champs Conservatoire national des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de l’**ancien prieuré Saint-Martin des Champs** et de son réfectoire construit vers 1230 dans lequel la **bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers** est installée depuis 1852. L’exposition **“Lady Liberty : le rêve américain de Bartholdi”** présentée dans la salle de lecture permettra aussi aux visiteurs de découvrir l’histoire de la construction de la statue de la liberté à travers une sélection de documents rares issus des collections de la bibliothèque.

Visites guidées sur inscription, toutes les demi-heures, groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

