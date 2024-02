Visite guidée du quartier Saint-Léonard d’Alençon Alençon, jeudi 7 mars 2024.

Visite guidée du quartier Saint-Léonard d’Alençon Alençon Orne

Partez à la découverte du plus ancien quartier de la ville. Fondé au IVe siècle sur la rive droite de la Sarthe, Saint-Léonard fut aménagé, remanié et embelli par les Ducs d’Alençon. Ses ruelles, cours cachées et maisons à pans de bois n’auront plus de secrets pour vous.

Partez à la découverte du plus ancien quartier de la ville. Fondé au IVe siècle sur la rive droite de la Sarthe, Saint-Léonard fut aménagé, remanié et embelli par les Ducs d’Alençon. Ses ruelles, cours cachées et maisons à pans de bois n’auront plus de secrets pour vous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 11:00:00

fin : 2024-03-07 12:00:00

Place de la Magdeleine

Alençon 61000 Orne Normandie contact@visitalencon.com

L’événement Visite guidée du quartier Saint-Léonard d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2024-02-02 par OT CUA ALENCON