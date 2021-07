Strasbourg Parc de la Citadelle Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée du quartier de l’Esplanade Parc de la Citadelle Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite guidée du quartier de l’Esplanade Parc de la Citadelle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Strasbourg. Visite guidée du quartier de l’Esplanade

Parc de la Citadelle, le samedi 18 septembre à 10:30

### (Re)-découvrez le quartier de l’Esplanade, entre campus et parc de la Citadelle. Ah ! L’Esplanade… Nous connaissons ce quartier de nom mais peut-être aussi car nous y avons étudié. Mais qu’est-ce que ces immeubles, ce campus et ce parc de la Citadelle ont à nous raconter ? Entre Histoire et modernité, entre ville et parc, partez à la (re)découverte de ce quartier vivant de Strasbourg.

10€ tarif classique, 5€ tarif réduit – étudiants, seniors, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap. Rdv sur le parking de la Citadelle, rue de Boston.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Citadelle Adresse Parc de la Citadelle, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Parc de la Citadelle Strasbourg