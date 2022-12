Visite guidée du quartier de la Roquette avec Alice Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Visite guidée du quartier de la Roquette avec Alice Arles, 22 décembre 2022

2022-12-22 14:30:00

Esplanade Charles de Gaulle Devant l'Office de Tourisme

Arles

Bouches-du-Rhône EUR Seigneurie de la puissante famille des Porcelets au Moyen-Âge, le quartier garde encore la mémoire de ses nombreux marins et pêcheurs qui vivaient au bord du Rhône. Aujourd’hui, de ce quartier “branché”, on aime ses rues fleuries qui réservent de bien belles surprises!



Visite guidée en Français. Rendez-vous à l’Office de Tourisme (boulevard des Lices) 5 minutes avant l’heure. Durée 1h30 environ.



Suivez une visite guidée avec notre guide Alice et allez à la découverte du quartier de la Roquette.

