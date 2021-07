Aubin Église Notre-Dame-des-Mines Aubin, Aveyron Visite guidée du quartier de Combes Église Notre-Dame-des-Mines Aubin Catégories d’évènement: Aubin

Visite de l’église Notre-Dame des Mines de Combes dont le chœur possède des peintures rendant hommage au dur travail des mineurs (inscrite aux Monuments historiques).

Rdv sur le parking de la salle Emile Zola

Balade dans les rues de Combes qui s’est développé autour du carreau de la mine et des mines à ciel ouvert. Église Notre-Dame-des-Mines Combes, 12110, Aubin Aubin Aveyron

