le samedi 18 septembre à station métro canteleu

Marqué par la désindustrialisation, le quartier des Bois-Blancs s’est couvert de friches industrielles dans les années 1980. Les études d’urbanisme se sont succédées pour repenser et faire évoluer ce secteur, à la frontière entre Lille et Lomme. Depuis 2003, des travaux sont engagés dans le cadre de la ZAC des Rives de la Haute-Deûle et dessinent un éco-quartier autour d’EuraTechnologies. Les visites seront animées par un guide de Lille et un archiviste de la MEL. Un livret de visite, illustré en majorité de documents issus des fonds d’archives de la MEL, complète le parcours et sera remis aux participants. La traduction en Langue des signes française sera assurée par l’association Signes de Sens.

Sur inscription

Avec les Archives de la MEL et l’office de tourisme de Lille, partez à la découverte des Bois-Blancs, à Lille, en décryptant le quartier au travers des archives métropolitaines.

station métro canteleu 223 avenue de Dunkerque Lille Lille Bois-Blancs Nord



