Tours Quartier Beaujardin Indre-et-Loire, Tours Visite guidée du quartier Beaujardin Quartier Beaujardin Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Visite guidée du quartier Beaujardin Quartier Beaujardin, 18 septembre 2021, Tours. Visite guidée du quartier Beaujardin

Quartier Beaujardin, le samedi 18 septembre à 14:30

Au XIXe siècle, la ville de Tours amorce une expansion vers le sud. Elle se confirme avec le développement du quartier de Beaujardin au XXe siècle. Il offre un panorama varié de l’habitat individuel des années 1920-1930 à l’habitat collectif des années d’après-guerre. En son centre, un jardin public anime aujourd’hui le cœur de ce quartier à l’atmosphère de village.

Rendez-vous : place Raspail, devant la statue Renseignement : service patrimoine de la Ville de Tours – Tél. : 02 47 21 61 88 – animation-patrimoine@ville-tours.fr

Découverte du quartier Beaujardin qui s’est développé au début du XXe siècle. Quartier Beaujardin Place Raspail, 37000 Tours Tours Raspail Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Quartier Beaujardin Adresse Place Raspail, 37000 Tours Ville Tours lieuville Quartier Beaujardin Tours