Venez visiter le **Treuil à Manège du Puits à Daubin** et la **Carriere souterraine du Chemin de Vez**. Visites guidées tout le weekend: – **Treuil à manège hippique** permettant de remonter des blocs de pierre depuis la carrière souterraine entièrement reconstruit et fonctionnel, unique en france. – **Carriere souterraine** avec outils fonctionnels et installations uniques. Découvrez un lieu unique par sa démesure technique, les méthodes d’extraction de la pierre en souterrain, et l’histoire de la Vallée de la Pierre. Venez decouvrir un lieu facinant et rencontrez les membres de l’association qui se sont lancés il y a 20 dans une folle avanture ! **La carriere est eclairée et aménagée pour les visites par l’association**, Une libre participation financière vous sera demandée afin d’aider le travail de l’association.

Prévoir bonnes chaussures et vetements chauds, il fait 11°c. Une lampe de poche peut être utile. La viste dure environ 1H (dessus+ dessous) – Libre participation financiere.

