La Flèche La Flèche La Flèche, Sarthe VISITE GUIDÉE DU PRYTANÉE MILITAIRE AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

VISITE GUIDÉE DU PRYTANÉE MILITAIRE AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE La Flèche, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, La Flèche. VISITE GUIDÉE DU PRYTANÉE MILITAIRE AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 2021-07-14 15:00:00 – 2021-08-14 16:30:00 Rue du Parc Prytanée Militaire

La Flèche Sarthe 5 EUR Visite guidée du Prytanée Militaire avec un guide conférencier. Tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 15h. Venez découvrir ce collège royal des Jésuites fondé par Henri IV au XVIIème siècle devenu aujourd’hui un lycée militaire. Un guide vous accompagne pour vous faire découvrir ce lieu emblématique et prestigieux de la Vallée du Loir.

RDV à l’entrée du Prytanée (cour de Crédence), rue du parc. Carte d’identité obligatoire. Réservation obligatoire.

Durée de la visite : 1h30 – Visite adaptée à tous les âges. Visite guidée du Prytanée Militaire avec un guide conférencier. Tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 15h. Venez découvrir ce collège royal des Jésuites fondé par Henri IV au XVIIème siècle devenu aujourd’hui un lycée militaire. Un guide vous accompagne pour vous faire découvrir ce lieu emblématique et prestigieux de la Vallée du Loir.

RDV à l’entrée du Prytanée (cour de Crédence), rue du parc. Carte d’identité obligatoire. Réservation obligatoire.

Durée de la visite : 1h30 – Visite adaptée à tous les âges. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu La Flèche Adresse Rue du Parc Prytanée Militaire Ville La Flèche lieuville 47.70061#-0.07655