Sur les contreforts du Larzac, à 8 km de Lodève, le site du Domaine de Grandmont est un lieu unique dans l’Hérault, occupé par l’Homme depuis la fin du Néolithique. La visite est un véritable voyage dans l’Histoire : la guide vous emmène à la découverte du prieuré du XIIe siècle. C’est le dernier des 160 monastères que comptait l’Ordre de Grandmont à avoir conservé son cloître d’origine, une merveille de l’architecture romane. La visite se poursuit dans les bâtiments conventuels et l’ancien cimetière, où les archéologues ont non seulement mis à jour les tombes des moines, mais également des sarcophages wisigothiques, datés du VIe siècle. Enfin, remontez le temps en continuant dans le parc, à la découverte des mégalithes et du Dolmen de Coste-Rouge du Néolithique, classé aux Monuments historiques depuis 1887.

