Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Visite Guidée du premier tronçon de la Boucle Verte Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Visite Guidée du premier tronçon de la Boucle Verte Saint-Étienne, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Étienne. Visite Guidée du premier tronçon de la Boucle Verte 2021-07-17 – 2021-07-17

Saint-Étienne Loire EUR A Saint-Étienne, nul besoin d’être véhiculé pour profiter de la nature. A quelques pas de la Grand’rue, au nord-ouest de la ville, se trouve le point de départ d’une balade offrant un véritable bol d’air.



Attention : prévoir des chaussures adaptées. dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Ville Saint-Étienne lieuville 45.43702#4.39281