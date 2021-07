Thiers Thiers Puy-de-Dôme, Thiers Visite guidée du premier samedi du mois Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Visite guidée du premier samedi du mois Thiers, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Thiers. Visite guidée du premier samedi du mois 2021-07-03 15:00:00 – 2021-07-03 16:00:00 Le Creux de l’enfer, centre d’art contemporain 85 avenue Joseph Claussat

Thiers Puy-de-Dôme 2 2 EUR Une visite guidée des expositions en cours au Creux de l’enfer en compagnie d’un médiateur. info@creuxdelenfer.fr +33 4 73 80 26 56 http://www.creuxdelenfer.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Thiers Étiquettes évènement : Autres Lieu Thiers Adresse Le Creux de l'enfer, centre d'art contemporain 85 avenue Joseph Claussat Ville Thiers lieuville 45.85022#3.54912