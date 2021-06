Saint-Jean-de-Beauregard Château de Saint-Jean de Beauregard Essonne, Saint-Jean-de-Beauregard Visite guidée du potager fleur Château de Saint-Jean de Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard Catégories d’évènement: Essonne

Entièrement clos de murs, typique des potagers du XVIIe siècle, le potager fleuri de Saint-Jean de Beauregard est l’un des rares potagers de château à avoir survécu jusqu’à nos jours. D’une superficie de deux hectares, il permettait la vie en autarcie des dizaines de personnes habitant le château. Interprétation magistrale de l’art du potager fleuri, il mêle aujourd’hui harmonieusement fleurs, fruits et légumes rares ou oubliés en de somptueuses compositions constamment renouvelées au fil des saisons. Aux détours des allées rayonnant à partir du bassin central, se laissent également découvrir les serres à raisin, les sauts de loup, les fruitiers ainsi qu’une étonnante chambre de conservation du raisin selon le système en vigueur à Thomery. Classé Monument Historique en 1993 et Jardin Remarquable en 2005, ce véritable jardin des délices fait partie aujourd’hui des destinations préférées des amateurs de jardin du monde entier. Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 à 14h45, 15h45 et 17h. Départs des visites dans la salle d’attente située près du pigeonnier.

Normal 8 € – réduit 6 €* (* Enfants de 6 à 18 ans, personnes handicapées, étudiants et familles nombreuses sur présentation d’un justificatif, groupes sur réservation préalable uniquement.)

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T18:00:00

