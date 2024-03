Visite guidée du potager du Domaine Domaine de Chambray Mesnils-sur-Iton, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du potager du Domaine Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 11h00, 15h00 Domaine de Chambray Durée 1h, 3€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00 Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 - 2024-06-01T16:00:00+02:00

Au coeur du magnifique Domaine de Chambray, parcourez le potager de 4400m² clos de murs du XIXème siècle en compagnie d’un animateur du CRÉE, lieu où se mêlent histoire de la famille de Chambray, cultures de variétés potagères normandes et exotiques, petits et grands fruitiers mais aussi aromatiques, fleurs et céréales.

Domaine de Chambray Gouville, 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Gouville Eure Normandie 06 40 29 77 32 https://educagri27.fr/index.php/le-cree/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 29 77 32 »}] Domaine construit aux XVe,XVIe, XVIIIe et XIXe siècles par la famille de Chambray comportant un château et ses dépendances, un potager et un vaste espace naturel avec forêt et rivière Parking de la cité BTS

©CRÉE Chambray