Nogent-sur-Marne Poste d'aiguillage de Nogent-le-Perreux Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne Visite guidée du poste d’aiguillage de Nogent-le-Perreux Poste d’aiguillage de Nogent-le-Perreux Nogent-sur-Marne Catégories d’évènement: Nogent-sur-Marne

Val-de-Marne

Visite guidée du poste d’aiguillage de Nogent-le-Perreux Poste d’aiguillage de Nogent-le-Perreux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nogent-sur-Marne. Visite guidée du poste d’aiguillage de Nogent-le-Perreux

le samedi 18 septembre à Poste d’aiguillage de Nogent-le-Perreux

Pendant cette visite, vous aurez la chance de découvrir le fonctionnement d’un poste d’aiguillage datant de 1979. Nous vous expliquerons quel est son rôle et comment fait-on circuler les trains. Vous pourrez aussi échanger avec les aiguilleurs du rail et les agents de circulation (les 2 métiers phares de la circulation chez SNCF).

Les visites se feront par groupe de 4 et dureront 1h maximum.

Découverte du poste d’aiguillage de Nogent-le-Perreux et des métiers de la circulation chez SNCF Réseau. Poste d’aiguillage de Nogent-le-Perreux Gare de Nogent-le-Perreux 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne Autres Lieu Poste d'aiguillage de Nogent-le-Perreux Adresse Gare de Nogent-le-Perreux 94130 Nogent-sur-Marne Ville Nogent-sur-Marne lieuville Poste d'aiguillage de Nogent-le-Perreux Nogent-sur-Marne