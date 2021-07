Gretz-Armainvilliers Poste d'aiguillage Gretz-Armainvilliers Gretz-Armainvilliers, Seine-et-Marne Visite guidée du poste d’aiguillage de Gretz-Armainvilliers Poste d’aiguillage Gretz-Armainvilliers Gretz-Armainvilliers Catégories d’évènement: Gretz-Armainvilliers

Seine-et-Marne

Pendant cette visite guidée, vous aurez la chance de découvrir le fonctionnement d’un poste d’aiguillage « haute technologie », mis en service depuis 2016.

Les visites se feront par groupe de 4 et dureront 1h maximum.

Découverte du poste d’aiguillage de Gretz-Armainvilliers et des métiers de la circulation chez SNCF Réseau. Poste d’aiguillage Gretz-Armainvilliers 3 avenue de la liberté 77220 Gretz-Armainvilliers Gretz-Armainvilliers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T16:30:00

