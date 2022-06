Visite guidée du portail historié de l’église sainte-Foy, 10 août 2022, .

Visite guidée du portail historié de l’église sainte-Foy

2022-08-10 – 2022-08-10

EUR 0 Classée Monument historique, l’église sainte Foy de Morlaàs a été bâtie au XIès par la dynastie des Centulle. L’élément le plus remarquable de cet édifice demeure son portail roman, montrant le Christ en majesté entouré des évangélistes Jean et Matthieu, de frises de décors végétal et animal, de figures d’atlantes et enfin la représentation des 24 vieillards de l’Apocalypse. Dans les ébrasements, les figures d’Apôtres dont le plus reconnaissable est saint Pierre détenteur des doubles clés. Incendié en 1569 lors des guerres de religion, ce portail a été restauré par Boeswillwald, disciple de Viollet-le-Duc. Un lieu chargé d’histoire à découvrir en Béarn.

Classée Monument historique, l’église sainte Foy de Morlaàs a été bâtie au XIès par la dynastie des Centulle. L’élément le plus remarquable de cet édifice demeure son portail roman, montrant le Christ en majesté entouré des évangélistes Jean et Matthieu, de frises de décors végétal et animal, de figures d’atlantes et enfin la représentation des 24 vieillards de l’Apocalypse. Dans les ébrasements, les figures d’Apôtres dont le plus reconnaissable est saint Pierre détenteur des doubles clés. Incendié en 1569 lors des guerres de religion, ce portail a été restauré par Boeswillwald, disciple de Viollet-le-Duc. Un lieu chargé d’histoire à découvrir en Béarn.

Classée Monument historique, l’église sainte Foy de Morlaàs a été bâtie au XIès par la dynastie des Centulle. L’élément le plus remarquable de cet édifice demeure son portail roman, montrant le Christ en majesté entouré des évangélistes Jean et Matthieu, de frises de décors végétal et animal, de figures d’atlantes et enfin la représentation des 24 vieillards de l’Apocalypse. Dans les ébrasements, les figures d’Apôtres dont le plus reconnaissable est saint Pierre détenteur des doubles clés. Incendié en 1569 lors des guerres de religion, ce portail a été restauré par Boeswillwald, disciple de Viollet-le-Duc. Un lieu chargé d’histoire à découvrir en Béarn.

dernière mise à jour : 2022-06-07 par