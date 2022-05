Visite guidée du port du Légué Halle Belem Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Visite guidée du port du Légué Halle Belem, 14 mai 2022, Saint-Brieuc. Visite guidée du port du Légué

Halle Belem, le samedi 14 mai à 10:00

Les archives municipales de Saint-Brieuc, en partenariat avec Telenn propose une visite guidée d’une heure et demi autour du port du Légué. Départ à 10h depuis la Halle du Belem, quai Armez. Gratuit sur inscription auprès de Telenn, dans la limite de 25 places. A partir de 8 ans.

Gratuit, sur inscription

Visite organisée en partenariat avec les archives municipales de Saint-Brieuc Halle Belem quai Armez 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T11:30:00

