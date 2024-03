Visite guidée du Port de La Turballe Port de La Turballe 44420 La turballe La turballe, vendredi 12 avril 2024.

Visite guidée du Port de La Turballe C'est en 1862 que le premier brise-lames a été édifié sur les rochers du Tourlandroux pour protéger les bateaux. Depuis, le port a beaucoup changé pour devenir aujourd'hui un des plus importants p… 12 avril – 28 juin, les vendredis Port de La Turballe 44420 La turballe

C’est en 1862 que le premier brise-lames a été édifié sur les rochers du Tourlandroux pour protéger les bateaux. Depuis, le port a beaucoup changé pour devenir aujourd’hui un des plus importants ports français avec 5800 tonnes (source 2022) de poissons débarquées chaque année.

Cette visite vous entraîne à la découverte de son histoire, de sa flotille et de ses installations. Toujours en évolution, les récents travaux d’agrandissement en font un port multi-activités.

02 40 24 34 44
contact@labaule-guerande.com
http://www.labaule-guerande.com
https://www.labaule-guerande.com/visite-guidee-du-port-de-la-turballe-la-turballe.html

