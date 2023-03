Visite guidée du pont-canal du Guétin, 16 juillet 2023, Cuffy Cuffy.

Visite guidée du pont-canal du Guétin

Halte nautique, rue port Cuffy Cher

2023-07-16 – 2023-07-16

Cuffy

Cher

Cuffy

Revivez le temps de la navigation sur l’Allier et la Loire, et celle du canal latéral à la Loire, au travers de l’histoire de la construction de ce pont réalisé entre 1828 et 1837 qui enjambe l’Allier sur une longueur totale de 470 mètres

©Pays Loire Val d’Aubois

Cuffy

