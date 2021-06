Fontaine-la-Mallet Point Fort 1 Fontaine-la-Mallet, Seine-Maritime Visite guidée du Point Fort n°1 Point Fort 1 Fontaine-la-Mallet Catégories d’évènement: Fontaine-la-Mallet

Camp Gloucester : Visite guidée du site et des blockhaus par l’association Histoire et Passion 1944 Le Havre Informations: [[histoireetpassion1944@hotmail.fr](mailto:histoireetpassion1944@hotmail.fr)](mailto:histoireetpassion1944@hotmail.fr)

1 €, gratuit <12 ans Reconstitution camp Gloucester Point Fort 1 58 route de Fontaine-la-Mallet, 76290 Montivilliers Fontaine-la-Mallet Seine-Maritime

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

