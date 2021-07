Prades Église Saint-Pierre Prades, Pyrénées-Orientales Visite guidée du plus grand retable baroque de France Église Saint-Pierre Prades Catégories d’évènement: Prades

Église Saint-Pierre, le samedi 18 septembre à 14:30 49 personnes maximum, sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales

Visite guidée du retable de Joseph Sunyer, réalisé de 1696-1699, par le service Patrimoine, Bénédicte Loeillet et Gaëlle Guillaume, suivie d’un mini-concert à l’orgue. Église Saint-Pierre 66500 Prades Prades Place de la République Pyrénées-Orientales

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

