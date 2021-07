Belfort Planétarium Belfort, Territoire de Belfort Visite guidée du Planétarium de Belfort Planétarium Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Le planétarium est un lieu culturel dédié à la découverte de l’Univers ouvrant une large fenêtre sur l’Univers. Il invite le visiteur à un voyage dans l’espace et le temps pour découvrir les mystères et l’intimité du cosmos.  Samedi : – à 20h30 : visite guidée du planétarium. – de 20h30 à 23h30 : observation du ciel nocturne. Jupiter, Saturne et leurs satellites seront au rendez-vous de la Lune.  Dimanche : – à 14h30 et 16h : visites guidées du planétarium. – de 15h à 18h : observation du soleil au télescope.

Gratuit. Visite sur inscription

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T23:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

