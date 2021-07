Le Girouard 2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD Le Girouard, Vendée Visite guidée du pigeonnier et four à pain 2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD Le Girouard Catégories d’évènement: Le Girouard

18 septembre 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Viste guidée du pigeonnier et four à pain accompagnée par des bénévoles présents sur site (identifiables par un badge). Le pigeonnier était destiné à loger et à élever des pigeons et de petits animaux de la ferme (poules, cochons…) au service de la paroisse. Ce bâtiment daterait des années 1860. Le four à pain servait à cuire le pain. Le bâtiment a été restauré ces dernières années. Jeu de piste pour enfants.

Pas de réservation préalable, les visites auront lieu en fonction des demandes sur place

Visite guidée du pigeonnier et four à pain. Animation autour du four à pain 2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD 2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD Le Girouard Vendée

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00

