**L’Hôtel de la Bûcherie, monument historique classé, a fait l’objet d’une restauration prestigieuse pour accueillir le Philanthro-Lab, premier lieu au monde dédié à l’engagement et à la philanthropie.** Fort d’une restauration prestigieuse portée par la Compagnie de Phalsbourg, entourée de Perrot & Richard, Architectes et du Studio Ramy Fischler, l’Hôtel de la Bûcherie, classé au titre des monuments historiques est un véritable chef d’œuvre architectural qui orchestre à chaque étage une rencontre épurée entre passé et présent. Ce bâtiment, dont les fondations remontent au XVe siècle, est le gardien de multiples histoires. Situé dans une des plus anciennes rues de la rive gauche de Paris, l’endroit accueillait déjà, au Moyen Âge, une « boucherie solidaire » puisqu’on y distribuait de la viande aux indigents. La rue de la Bûcherie fut ainsi le témoin de cette première forme de philanthropie collective. Tour à tour faculté de chirurgie de Paris où Ambroise Paré a fait ses études, maison privée, maison des Étudiants, où a été créée l’UNEF ou encore comité d’entreprise de la Ville de Paris, ce bâtiment a connu de multiples transformations. Aujourd’hui il reprend la vocation d’intérêt général qui était déjà la sienne au Moyen Âge et écrit, avec le Philanthro-Lab, une nouvelle page de son histoire en devenant le 1er lieu dédié à l’essor de la philanthropie. À la fois incubateur, lieu de coworking, d’accueil et de formation, le Philanthro-Lab veut permettre de créer un pont entre les porteurs de projets et les philanthropes. Lieu de vie et laboratoire d’expérimentations et d’innovations au service de l’intérêt général, il aide les associations à développer leur stratégie et leurs ressources et accompagne les bénévoles et les philanthropes dans la structuration de leur générosité. Parce que nous sommes convaincus que “Donner rend meilleur” nous voulons démocratiser le geste philanthropique et montrer que chacun peut être philanthrope. Don financier, don de temps, don de compétence : nous avons tous quelque chose à partager ou à apporter. Notre objectif ultime : en devenant la maison de la philanthropie pour tous nous souhaitons contribuer à faire passer de 15% à 30% le nombre de Français engagés dans la philanthropie d’ici 2030.

Entrée libre

Le Philanthro-Lab 13-15 rue de la Bûcherie 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00