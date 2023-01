VISITE GUIDÉE : DU PETIT GEORGES AU GRAND BRASSENS Sète Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Sète

VISITE GUIDÉE : DU PETIT GEORGES AU GRAND BRASSENS Sète, 8 avril 2023, Sète . VISITE GUIDÉE : DU PETIT GEORGES AU GRAND BRASSENS Place Léon Blum Sète Hérault

2023-04-08 – 2023-05-09 Sète

Hérault Visite guidée à pied – Du petit Georges au grand Brassens Remontons ensemble le chemin de l’enfance et de l’adolescence de Georges Brassens, à travers les lieux où se sont forgés son caractère, ses amitiés et son goût pour la poésie. Rendez-vous devant la fontaine sur la place Léon Blum face à la Mairie à Sète, sur réservation tous les vendredis pendant les vacances scolaires (quota minimum 5 personnes et selon conditions météos). Départ à 14h30 de février à novembre et à 10h00 en juillet et en août

Tarif : Plein tarif 7,50¤, réduit 3¤ (enfants de 6-12 ans), Tarif famille 2 adultes + 2 enfants 18¤ .

Infos pratiques : Prévoir chaussures et vêtements confortables, protection solaire en été. Durée 2h00. Environ 2km à pied avec du dénivelé. Visite non adaptée pour les poussettes et fauteuils roulants. Réservez vos billets en ligne ici. +33 4 99 04 70 00 Sète

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Sète Adresse Place Léon Blum Sète Hérault Ville Sète lieuville Sète Departement Hérault

Sète Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

VISITE GUIDÉE : DU PETIT GEORGES AU GRAND BRASSENS Sète 2023-04-08 was last modified: by VISITE GUIDÉE : DU PETIT GEORGES AU GRAND BRASSENS Sète Sète 8 avril 2023 Hérault Place Léon Blum Sète Hérault Sète

Sète Hérault