Le mercredi 27 octobre 2021

de 14h30 à 16h30

gratuit

Avec Mégane comme guide, venez découvrir ce lieu mythique empreint d’histoires. A partir de 12 ans – les mineurs doivent être accompagnés par un parent durant toute la sortie. A l’occasion d’Halloween le centre vous invite à venir flâner dans les allées du cimetière/parc du Père Lachaise à la découverte de ses fameuses tombes et de leurs histoires. Venir équiper de chaussures pour la marche et de vos titres de transport. Rendez vous soit : A 13h45 devant le centre Richard Wright 76bis rue de Rennes 75006 PARIS – (départ en groupe) A 14h30 devant l’entrée du cimetière du Père Lachaise 16 rue du Repos. Animations -> Visite guidée Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

Contact :Centre Paris Anim' Richard Wright-ACTISCE 0143549571 cparichardwright@actisce.org

2021-10-27T14:30:00+02:00_2021-10-27T16:30:00+02:00

