Visite guidée du pavillon des Indes et de l’atelier d’artiste Pavillon des Indes Courbevoie Catégories d’évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine

Visite guidée du pavillon des Indes et de l’atelier d’artiste Pavillon des Indes, 14 mai 2022, Courbevoie. Visite guidée du pavillon des Indes et de l’atelier d’artiste

Pavillon des Indes, le samedi 14 mai à 20:00

**Visite guidée du Pavillon des Indes et de l’atelier d’artiste** À 20h et à 21h30 -Durée 1 heure Découvrez le Pavillon des Indes à la tombée de la nuit, replongez dans son histoire de sa création pour l’Exposition Universelle de 1878 jusqu’à sa restauration en 2013. La visite terminera dans l’atelier de l’artiste Magnakobo, avec une installation spécialement conçue pour l’occasion !

Sur réservation, nombre de place limité

Découvrez le Pavillon des Indes à la tombée de la nuit ! Pavillon des Indes 142, boulevard Saint Denis 92400 Courbevoie Courbevoie Quartier de Bécon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Courbevoie, Hauts-de-Seine Autres Lieu Pavillon des Indes Adresse 142, boulevard Saint Denis 92400 Courbevoie Ville Courbevoie lieuville Pavillon des Indes Courbevoie Departement Hauts-de-Seine

Pavillon des Indes Courbevoie Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courbevoie/

Visite guidée du pavillon des Indes et de l’atelier d’artiste Pavillon des Indes 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée du pavillon des Indes et de l’atelier d’artiste Pavillon des Indes Pavillon des Indes 14 mai 2022 Courbevoie Pavillon des Indes Courbevoie

Courbevoie Hauts-de-Seine