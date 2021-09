Vincennes Service historique de la Défense Val-de-Marne, Vincennes Visite guidée du Pavillon de la Reine Service historique de la Défense Vincennes Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Le SHD vous convie à découvrir le Pavillon de la Reine, qui témoigne de 350 ans d’histoire et conserve les traces de ses nombreux occupants, d’Anne d’Autriche aux archives du ministère des Armées.

Sur réservation le jour même à la tente accueil

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

