Village, le samedi 18 septembre à 09:00

Patrimoine municipal Valdéreois ——————————- * Nous découvrirons l’artiste peintre Jean Arnaud (1905-1946) sa vie et ses oeuvres exposées dans les bâtiments municipaux de Valdériès. * La visite se poursuivra à la mairie visite des bâtiments, … * Nous explorerons les classes de l’école de Valdériès, avec une mini-expo sur l’école d’antan à nos jours. * Nous finirons nos découvertes dans le jardin participatif afin de prendre un repas tiré de vos sacs. Journée “du patrimoine pour tous” VALDERIES… JE ME SOUVIENS Village 81350 Valderiès Valderiès Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T13:00:00

