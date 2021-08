Lizy-sur-Ourcq Église Saint-Médard Lizy-sur-Ourcq, Seine-et-Marne Visite guidée du patrimoine lizéen Église Saint-Médard Lizy-sur-Ourcq Catégories d’évènement: Lizy-sur-Ourcq

**Visite du Patrimoine lizéen** De l’église Saint-Médard (classée au titre des monuments historiques) au cimetière local comportant le mausolée de la famille Bouglione en passant par le canal de l’Ourcq, il est proposée une visite explicant chacun de ces monuments s’inscrivant dans la grande histoire de France.

