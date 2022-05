Visite guidée du patrimoine de Bergerac, 1 juillet 2022, .

Visite guidée du patrimoine de Bergerac

2022-07-01 – 2022-07-01

4.5 4.5 EUR L’Office de Tourisme – Quai Cyrano vous propose une visite guidée vous permettant de découvrir le patrimoine de la Vieille Ville.

Le port, le cloître des Récollets, les rues et places typiques, ou encore Cyrano … la ville n’aura plus de secrets pour vous !

La visite est sur réservation auprès de Quai Cyrano ou via la billetterie en ligne.

Visite non annulable et non remboursable après inscription.

L’Office de Tourisme – Quai Cyrano vous propose une visite guidée vous permettant de découvrir le patrimoine de la Vieille Ville.

L’Office de Tourisme – Quai Cyrano vous propose une visite guidée vous permettant de découvrir le patrimoine de la Vieille Ville.

Le port, le cloître des Récollets, les rues et places typiques, ou encore Cyrano … la ville n’aura plus de secrets pour vous !

La visite est sur réservation auprès de Quai Cyrano ou via la billetterie en ligne.

Visite non annulable et non remboursable après inscription.

Marie Grasseau

dernière mise à jour : 2022-03-17 par