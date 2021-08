Carnas Église Carnas, Gard Visite guidée du patrimoine carnassois Église Carnas Catégories d’évènement: Carnas

le samedi 18 septembre à Église

Visite guidée à travers le village pour découvrir le patrimoine rural: le château, l’église ancienne, le presbytère, les cimetières, les écoles, la mairie, le four, le puits, le lavoir, les fontaines, les croix et pour finir la nouvelle église.

Groupe de 12 personnes maximum, rdv au Foyer à 14h et 16h

