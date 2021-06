Visite guidée du patrimoine archéologique de Civaux Musée archéologique, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Civaux.

Musée archéologique, le samedi 3 juillet à 21:00

Visite guidée du patrimoine de Civaux à 21h : nécropole romaine et mérovingienne, vestiges du sanctuaire et du baptistère romains, église paléochrétienne et romane et découverte du musée. Durée : 1h30. sur réservation – gratuit

gratuit, sur inscription

Musée archéologique 30 place de Gomelange, 86320, Civaux Civaux Vienne



